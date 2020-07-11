دعوى قضائية في ليبيا لمقاضاة منتجي فيلم "عمر المختار"

رفع المجلس البلدي بمدينة غريان الليبية، دعوى قضائة ضد منتجي فيلم "عمر المختار" ومن شارك في إنتاجه، بدعوى "الإساءة المباشرة لمدينة غريان وتشويهها".

ونشر المجلس البلدي بمدينة غريان على صفحته في "فيسبوك" بيانا أكد فيه أن بلدية غريان باشرت في "إجراءات رفع دعوى مدنية ضد منتجي فيلم عمر المختار ومن شارك في إنتاجه، بسبب الإساءة المباشرة لمدينة غريان وأهلها و تشويه أحد الشخصيات السياسية الليبية المعروفة والذي يحمل لقب مدينة غريان، وهو الشارف باشا حمد الغرياني".

وأعرب المجلس في البيان عن "ثقته العالية في القضاء الليبي" وفي "رده الاعتبار للشارف باشا الغرياني"، ولفت إلى أن الفيلم أظهر الغرياني "في موضع خيانة، على خلاف كل المصادر التاريخية الموثوقة التي تثبت دوره التاريخي في الجهاد الليبي".

كما ناشد المجلس "كل من لديه وثائق أو شهادات تدعم القضية أن يقدمها للبلدية حتى تتمكن من رفع هذا الظلم والتشويه الذي امتد لأكثر من 40 عاما تقريبا".

وأنتج فيلم "عمر المختار"، وهو فيلم ملحمي تاريخي، سنة 1981، من بطولة أنطوني كوين، الذي قام بأداء دور القائد الليبي عمر المختار في محاربة جيش موسوليني الإيطالي المحتل قبيل الحرب العالمية الثانية، ومن إخراج المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، وبلغت ميزانيته حوالي 35 مليون دولار أمريكي.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية