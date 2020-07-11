إيران تنوي تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في كلمة نقلها التلفزيون، اليوم السبت، إن إيران عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وأكد زنغنه: "لن نستسلم تحت أي ظروف.. علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق النفطية واستعادة حصتنا السوقية".

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وتراجع إنتاج إيران من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميا، ويرجع ذلك للعقوبات الأمريكية.

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وأعاد الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، مما يعطل صادرات النفط الحيوية للبلاد.

المصدر: وكالات