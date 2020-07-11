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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر توضح مسألة "كتب الإنجيل المزورة"

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر توضح مسألة
Reuters
صورة أرشيفية/ مصر
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حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر من تداول كتب إنجيل مزورة، تقدم مجانا لأبناء الكنيسة.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، القس بولس حليم، اليوم السبت، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن "رفض الكنيسة التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة، التي تحاول أن تجذب القاريء بإقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها".

وأشاد ببيان دار الكتاب المقدس في مصر، لكونها الجهة الوحيدة التي تتولى مسؤولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه، من خلال الكنائس، إلى جانب مكتبات الدار.

وأكدت الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وأهابت بالجهات المعنية "الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة، التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة".

وأثار صدور كتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، ضجة كبيرة داخل الأوساط المسيحية القبطية في مصر لتضمنه مفردات ومصطلحات اعتبرتها دار الكتاب المقدس، "مزعزعة للإيمان".

المصدر: RT

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