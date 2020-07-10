شركة "أرامكو" السعودية ترفع أسعار البنزين

قال التلفزيون الرسمي السعودي مساء يوم الجمعة، إن شركة "أرامكو" رفعت أسعار البنزين لشهر يوليو.

وقررت "أرامكو" رفع سعر لتر "بنزين 91" من 0.98 ريال إلى 1.29 ريال، بينما تم رفع سعر لتر بنزين 95 من 1.18 ريال إلى 1.44 ريال.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشهرية شركة "أرامكو" لتحديد أسعار البنزين، حيث يتم تحديد السعر سواء بالهبوط أو الارتفاع أو الإبقاء عليه كما هو وفقا للمراجعة.

واعتادت "أرامكو" أن تعلن مراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر، بحيث يبدأ التطبيق في صباح اليوم الـ11 من كل شهر.

جدير بالذكر أن أسعار البنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

#أرامكو تعلن مراجعة أسعار #البنزين لشهر يوليو:



بنزين 91:

من 0.98 ريال إلى 1.29ريال



بنزين 95:

من 1.18 ريال إلى 1.44ريال#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 10, 2020

المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات