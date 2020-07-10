قائد في "الجيش الليبي": رصدنا تحركات لقوات الوفاق وداعميها في محيط سرت والجفرة

كشف قائد "قوة عمليات إجدابيا" التابعة "للجيش الليبي" اللواء فوزي المنصوري، أن الوحدات العسكرية تواصل عمليات تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة في انتظار تعليمات القيادة العامة.

وأوضح المنصوري أن "قوات الجيش الليبي في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك".

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وصرح قائد قوة عمليات إجدابيا: "لقد سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 6 يونيو وذلك أثناء محاولتها شن هجوم معادي على قوات الجيش الليبي، وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات".

وأشار المنصوري إلى أن "قوات "الجيش الليبي رصدت تحركات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة"، مؤكدا أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.

وشدد على أن "كل من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي لأردوغان".

وكان المنصوري قد حذر في وقت سابق من أن "تركيا تتجه لاستغلال القواعد والإرهابيين في ليبيا كنقطة إنطلاق لأطماعه بالشمال الإفريقي والمنطقة".

المصدر: بوابة أفريقيا الإخبارية