مصر.. تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و85 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 981 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى تسجيل 85 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة، من ضمنها 3702 حالة وفاة.

وتأتي البيانات الأخيرة كمؤشر على عودة الارتفاع بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والاستقرار في وتيرة الإصابات، بعد أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن تسجيل 950 إصابة و53 حالة وفاة بكورونا منذ يوم الأربعاء الماضي.

وذكر مجاهد أن 521 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT