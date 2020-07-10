الولايات المتحدة ترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التعاون مع بعثة الأمم المتحدة

رحبت الولايات المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

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وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها "ترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي".

وأضافت السفارة الأمريكية أنها "تشيد بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".

وتابعت: "ستواصل السفارة دعم الشفافية المالية في ليبيا، ومن خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، تعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من البلاد عقب إغلاق استمر ستة أشهر.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن ناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

المصدر: RT