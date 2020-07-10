الجزائر تسجل تراجعا طفيفا في إصابات كورونا وقفزة في عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة تسجيل 434 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 460 إصابة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس، جمال فورار، عن تسجيل 8 وفيات جديدة، فيما تماثل 487 مريضا للشفاء، وهي أعلى نسبة تعاف منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأفاد فورار بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 18242، ما يمثل نسبة 41 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 996، والمتماثلين للشفاء 13124 حالة.

وأضاف بأن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT