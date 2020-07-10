الأزهر ينعى العلامة محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب

نعى الأزهر الشريف بمصر العالم الديني المغربي، أستاذ دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، محمد بن علي الراوندي، الذي توفي عن عمر ناهز 72 عاما.

وأشار بيان للأزهر إلى أن العلامة الراحل ترك "تراثا علميا قيما في الحديث وعلومه".

وجاء في البيان أيضا أن الإمام الأكبر المصري، أحمد الطيب، تقدم "بخالص العزاء للمملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيا المولى -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ)".

ناصر حاتم

المصدر: RT