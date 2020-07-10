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لبنان يسجل 71 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

أخبار العالم العربي

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية
Reuters
مطار بيروت الدولي
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أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن الجمعة أن لبنان سجل 71 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي حتى الآن.

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ووصف حسن الرقم بأنه مخيف وحث الناس على استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

وقال وزير الصحة "ندق ناقوس الخطر على عدم التزام المجتمع. كل دول العالم فتحت وبدأت ترتفع الأرقام ولكن عندنا نحن الرقم مخيف"، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات الجديدة خلال يومين بلغت 135 توزعوا على أكثرية المناطق اللبنانية.

وعزا حسن ارتفاع عدد الحالات إلى 3 أسباب أولها بعض المغتربين الذين وصلوا إلى لبنان منذ فتح المطار في الأول من يوليو ولم يلتزموا بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أن أحدهم تسبب في إصابة 12 شخصا في حفل زفاف بالفيروس في حين تسبب آخر في عدوى 12 شخصا آخرين في جنازة.

كما ظهرت مجموعة ثانية من العدوى بين الممرضات والأطباء في المستشفيات. أما المجموعة الثالثة فكانت بين العمال الذين يعملون في جمع النفايات.

ووصل عدد الإصابات الإجمال في لبنان بفيروس كورونا إلى 2082 إصابة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى.

المصدر: رويترز

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