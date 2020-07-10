لبنان يعقد اجتماعا مع صندوق النقد هو الأول منذ إعلان تجميد المحادثات

قالت وزارة المالية اللبنانية، إن وفدا من حكومة البلاد عقد اجتماعا مع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة هو الأول منذ إعلان تجميد المحادثات الأسبوع الماضي.

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وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة ريمون غجر إلى موضوع الإصلاحات في قطاع الكهرباء المملوك للدولة، والذي أدى إلى نزف أموال الدولة لعقود ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان إن المشاورات ستستكمل في الأسبوع المقبل.

وقال وزير المال اللبناني غازي وزني الأسبوع الماضي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر.

وقد بدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

المصدر: رويترز