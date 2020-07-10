الوفاق الليبية: تركيا ساندتنا في تحرير طرابلس ومستعدة لتقديم أي معدات ومساعدات لنا

قال رئيس هيئة الأركان لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الشريف، إن تركيا قدمت المساندة في تحرير طرابلس، مؤكدا أن مذكرة التعاون الأمني العسكري بين الطرفين ما زالت في بدايتها.

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وقال الشريف، في حديث للقناة "ليبيا الأحرار" الخاصة نشر اليوم الجمعة، عقب أسبوع على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للعاصمة طرابلس: "الاتفاقية التركية الليبية الأمنية في الحقيقة أعطتنا الكثير، وساندتنا في تحرير العاصمة، وبعض المناطق في البلاد".

وتابع الشريف: "لكن هذه الاتفاقية لا تزال الآن في بدايتها وليس في نهايتها"، وأوضح أن هناك اجتماعات عديدة مع الجانب التركي فيما يخص التدريب وتوفير الإمكانيات.

وتابع المسؤول العسكري الليبي: "في الحقيقة تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدات أو تدريب أو معدات إلى في ضوء الاتفاقية التي وقعت مع الجانب الليبي".

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أبرمت معها يوم 27 نوفمبر مذكرتي التعاون الأمني العسكري وترسيم الحدود البحرية.

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من تركيا، في الأسابيع الماضية، سلسلة من الانتصارات الميدانية الكبيرة على "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بينها استعادة السيطرة على الحدود الإدارية لطرابلس وقاعدة الوطية.

وفي 3 يوليو، أجرى وزير الدفاع التركي زيارة مفاجئة إلى طرابلس للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

المصدر: "ليبيا الأحرار" + وكالات