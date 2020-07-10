بوغدانوف يبحث مع سفير دمشق لدى موسكو إنعاش سوريا اجتماعيا واقتصاديا

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، إنعاش سوريا اجتماعيا واقتصاديا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الطرفين تناولا "عددا من القضايا الهامة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات، بما في ذلك في سياق المهام الخاصة بإنعاش البنية الاجتماعية الاقتصادية في سوريا".

وذكر البيان أن الجانب الروسي أكد "تمسك موسكو بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية"، كما أنه جدد عزم روسيا مواصلة تقديم "مساعدة فعالة للشعب السوري، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب الدولي، وصولا إلى إيجاد تسوية سريعة وشاملة للأزمة في هذا البلد، تمشيا مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

المصدر: تاس