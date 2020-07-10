سوريا.. المهندسون أيضا ضحايا تجريم التعامل بغير الليرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأمن الجنائي ضبط شركة هندسية تتعامل بغير الليرة السورية.

وقالت الوزارة إن الشركة ومقرها في محلة الجسر الأبيض في دمشق معدة للدراسات والاستشارات الهندسية.

وأضافت الوزارة أنه وبعد تحري الشركة بالتعاون الضابطة العدلية بمصرف سوريا المركزي، عثر فيها "على وثائق تدّل على تعاملها بغير الليرة السورية، وصادرت منها مبلغ 8.6 ملايين ليرة، (أقل من 4 آلاف دولار) وجهاز حاسوب.

وأضافت أنه "تم توقيف مدير الشركة، ومحاسبها، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال تسعير مواد البناء بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف بالسوق السوداء".

وقالت الوزارة إنه "تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سوريا المركزي أصولا" وما زالت التحقيقات مستمرة مع موظفي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ويعاقب المرسوم رقم 3 لعام 2020 من يتعامل بغير العملة المحلية "بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة".

وهو مرسوم صدر بداية العام الجاري في محاولة لكبح التدهور في قيمة العملة المحلية.

المصدر: RT