مصدر عسكري سوري: فصائل مسلحة تستهدف مواقع للجيش في ريف اللاذقية

أفادت مصادر عسكرية سورية بهجوم واسع نفذته بعض المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة اليوم الجمعة بقذائف الهاون على بعض المواقع العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف المصدر: "في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون".

وأضاف "تصدت قواتنا العاملة في المنطقة للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف قواتنا"، بحسب البيان.

المصدر: وكالات