الأزهر يحيل أستاذا في كلية الطب للتحقيق لنشره عبارات مسيئة للإسلام

قررت جامعة الأزهر، إيقاف أستاذ علم الأدوية بكلية طب بنين بالقاهرة، محمود أمين، عن العمل، وإحالته للتحقيق، بسبب نشره بعض العبارات المسيئة للدين الإسلامي، على صفحته في "فيسبوك".

وذكرت مصادر بجامعة الأزهر، أنه "تم إيقاف الأستاذ بكلية الطب، لمدة 3 أشهر، لكتابته بعض المنشورات، التي تؤدي إلى الإلحاد على صفحته بفيسبوك، وهذا لا يليق بأساتذة الأزهر، وتمت إحالته للتحقيق".

وأشارت المصادر، إلى أن "عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، حسين أبو الغيط، تقدم بشكوى لمكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ضد أستاذ علم الأدوية بالكلية، لما بدر منه على وسائل التواصل من منشورات تسيء للدين الإسلامي.

ولفتت، إلى أن لجنة التحقيقات التي يرأسها عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، حامد أبو طالب، أوصت بإيقاف أستاذ الطب عن العمل 3 أشهر، وإحالته للتحقيق".

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة