سوريا .. صحة اللاذقية لا تستبعد وجود كورونا في المدينة
أعلن مدير صحة اللاذقية السورية، هوازن مخلوف، أنه من الطبيعي أن تكون هناك إصابات بكورونا في المدينة، وأن "الأمور تحت السيطرة" وفرق الصحة مستنفرة لمنع انتشار الفيروس.
وكتب مخلوف على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن فرق الصحة "لا تنام" طيلة 5 أيام حتى تطوق الإصابات وتحد من انتشار الفيروس بسرعة، وأن هناك "أطباء ومخبريين وفنيين وإداريين وممرضين وممرضات يعملون على مدار الساعة".
وأشار مخلوف إلى عدم الالتزام الشعبي بشروط السلامة، قائلا: "من غير الطبيعي ولا المنطقي ما تفعله أنت أخي المواطن، أين شروط التنظيف والعقامة؟ أين شروط التباعد والأماكن المزدحمة؟".
يذكر أنه لم يسجل في هذه المدينة السورية الساحلية حتى الآن سوى إصابة واحدة، وقد تماثلت للشفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وبموجب إحصاءات الوزارة فإن دمشق تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، بواقع 208، تليها محافظة ريف دمشق بـ 107 إصابات، فالقنيطرة بـ 27، ثم حلب بـ 18، فحمص بـ 5 ، والسويداء بـ 3، ثم درعا بإصابتين، وحماة بإصابة واحدة.
المصدر: RT