سوريا .. صحة اللاذقية لا تستبعد وجود كورونا في المدينة

أعلن مدير صحة اللاذقية السورية، هوازن مخلوف، أنه من الطبيعي أن تكون هناك إصابات بكورونا في المدينة، وأن "الأمور تحت السيطرة" وفرق الصحة مستنفرة لمنع انتشار الفيروس.

وكتب مخلوف على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن فرق الصحة "لا تنام" طيلة 5 أيام حتى تطوق الإصابات وتحد من انتشار الفيروس بسرعة، وأن هناك "أطباء ومخبريين وفنيين وإداريين وممرضين وممرضات يعملون على مدار الساعة".

وأشار مخلوف إلى عدم الالتزام الشعبي بشروط السلامة، قائلا: "من غير الطبيعي ولا المنطقي ما تفعله أنت أخي المواطن، أين شروط التنظيف والعقامة؟ أين شروط التباعد والأماكن المزدحمة؟".

يذكر أنه لم يسجل في هذه المدينة السورية الساحلية حتى الآن سوى إصابة واحدة، وقد تماثلت للشفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وبموجب إحصاءات الوزارة فإن دمشق تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، بواقع 208، تليها محافظة ريف دمشق بـ 107 إصابات، فالقنيطرة بـ 27، ثم حلب بـ 18، فحمص بـ 5 ، والسويداء بـ 3، ثم درعا بإصابتين، وحماة بإصابة واحدة.

المصدر: RT