القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم إلقاء قنابل حارقة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة، إن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين كانا يلقيان قنابل حارقة على نقطة الحراسة بالقرب من قرية كفل حارس في محافظة سلفيت.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الخميس، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة آخر في قرية كفل حارس في سلفيت، بالضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي إثر إصابته بالرصاص الحي في رقبته.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية في سلفيت قولها، إن "الشاب إبراهيم أبو يعقوب (29 عاما) أصيب برصاص جنود إسرائيليين أثناء وجوده أمام أحد المنازل على الشارع الرئيسي، من دون سبب يذكر".

وذكرت المصادر بأن "الجيش الإسرائيلي ومستوطنين أطلقوا النار بطريقة عشوائية وجنونية، ما أدى إلى إصابة أبو يعقوب وإصابة الشاب محمد عبد السلام (17 عاما) بقدمه، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ليعلن بعدها عن استشهاد ابو يعقوب متأثرا بجروحه".

المصدر: معا + أ ف ب