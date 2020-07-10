مصر.. كتاب عن الإنجيل يحدث بلبلة في الأوساط القبطية

أثار صدور كتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، ضجة كبيرة داخل الأوساط المسيحية القبطية في مصر لتضمنه مفردات ومصطلحات اعتبرتها دار الكتاب المقدس، مزعزعة للإيمان.

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وأصدرت دار الكتاب المقدس بمصر بيانا اليوم الجمعة، ونشره الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نفت فيه علاقتها بكتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح".

وأشارت إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور، مشددة على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده.

وذكرت الدار أن كتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" أثار ضجة ملحوظة في الأيام الماضية، إثر تداول مقتطفات من محتواه تضمنت ترجمة لبعض آيات الكتاب المقدس، تعمد إلى تقديم معان تتنافى مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وشددت الدار على أنها "ترفض تماما موضوع ومنهجية إعداد الكتاب المذكور، حيث لم يتوفر له الإلتزام بمعايير الكتابة والترجمة التي أقرتها دور الكتاب المقدس ويتفق عليها علماء الترجمة والمتخصصون فيها، وأن اللجنة المختصة بالاطلاع على الكتاب أبدت انزعاجها الشديد من بعض المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا الإصدار والتي تؤدي إلى زعزعة الكثيرين عن الإيمان والحقائق الأساسية التي يجب أن يتعامل معها الجميع بكل يقظة وحذر".

المصدر: المصري اليوم