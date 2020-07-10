 
مباشر

الحكومة المصرية تنفي انتشار مرض خطير يصيب الأطفال

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تنفي انتشار مرض خطير يصيب الأطفال
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
أطفال في العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa75

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ما أشيع عن انتشار مرض خطير في مصر يصيب الأطفال.

إقرأ المزيد
ما هو مرض كاواساكي وهل يرتبط حقا بفيروس كورونا؟
ما هو مرض كاواساكي وهل يرتبط حقا بفيروس كورونا؟

وقالت وزارة الصحة والإسكان المصرية، في بيان لها، إن المعلومات عن انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أنها تمتلك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائيا.

ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.

ويُعرف المرض أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية. ووفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا