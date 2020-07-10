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السعودية.. غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

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السعودية.. غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة
Reuters
صورة أرشيفية
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يغلق اليوم الجمعة باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

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وقالت وزارة الحج والعمرة، إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأشارت كذلك إلى أن الأسبقية أيضا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، ابتداء من الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام.

وقالت إنه سيتم اختيار الحجاج غير السعوديين إلكترونيا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

المصدر: RT

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