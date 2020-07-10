فلسطين.. وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المواطنين الثلاثة هم من يطا (58 عاما)، وتفوح (71 عاما)، ومدينة الخليل (87 عاما).

وأعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 5105 مصابين، وتوفي 25 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، وتماثل للشفاء 699 مريضا.

المصدر: RT + وكالات