ليبيا.. الإصابات بعدوى الفيروس التاجي تواصل الارتفاع

أظهرت إحصائية الوضع الوبائي في ليبيا تواصل زيادة الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، واحتفاظ مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب، بالعدد الاكبر، بتسجبل 35 حالة بها من إجمالي 74 حالة جديدة.

وفيما سُجل في العاصمة طرابلس 6 حالات جديدة، أظهرت الفحوص في مدينة سبها، الواقعة في جنوب غربي البلاد، 35 حالة إصابة، مقسمة بين 20 إصابة لمخالطين، و15 إصابة جديدة.

وارتفعت بذلك أعداد المصابين بالفيروس التاجي في جميع انحاء البلاد إلى 1342، منها 997 حالة نشطة، في حين توفى 307، وتماثل للشفاء 38 شخصا.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض