قيادي حوثي سابق يثير جدلا بعد حديثه عن إمكانية تعدد الأزواج!

أثار القيادي الحوثي السابق، علي البخيتي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن إمكانية تعدد الأزواج بالنسبة للنساء، ومقارنته بتعدد الزوجات بالنسبة للرجال.

وغرد البخيتي المقيم في لندن، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" قائلا: "من قال أن المرأة بطبيعة تكوينها لا ترغب بتعدد الأزواج؟ الثقافة الذكورية صنعت تلك الكذبة، لتسمح بالتعدد للذكر فقط".

وأضاف: "كل البشر (رجالا ونساء) إذا كانوا أحرارا يميلون للتعدد، ويرغبون بمعرفة كل الأصناف والأحجام والألوان، وعندما يلتزمون لشريك حياة، فذلك التزام طوعي، ويفترض أن يكون من الطرفين".

من قال أن #المرأة بطبيعة تكوينها لا ترغب بتعدد الأزواج؟ #الثقافة_الذكورية صنعت تلك الكذبة لتسمح بالتعدد للذكر فقط، كل البشر (رجال ونساء) إذا كانوا أحرار يميلون للتعدد ويرغبون بمعرفة كل الأصناف والأحجام والألوان، وعندما يلتزمون لشريك حياة فذلك التزام طوعي ويفترض ان يكون من الطرفين — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 8, 2020

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن: "تسليع المرأة، بل وحتى الرجل، موجود في العالم الغربي وعالمنا العربي والإسلامي، الفرق عندهم أن المرأة تتسلع برغبة منها غالبا، وتأخذ ثمن ذلك نقدا، بينما عندنا تتسلع بالإكراه أو بغسل الدماغ في أحسن الأحوال ولا تأخذ حقها، وتوعد بالثمن في الجنة، يعني إكراه وتسليع ونصب واحتيال معا".

تسليع #المرأة بل وحتى #الرجل موجود في العالم الغربي وعالمنا العربي والإسلامي، الفرق عندهم أن المرأة تتسلع برغبة منها غالباً وتأخذ ثمن ذلك نقدًا، بينما عندنا تتسلع بالإكراه أو بغسل الدماغ في أحسن الأحوال ولا تأخذ حقها، وتوعد بالثمن في #الجنة، يعني إكراه وتسليع ونصب واحتيال معًا. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 8, 2020

وقال: "ما ينطبق من قواعد أخلاقية على الأنثى يجب تطبيقها على الذكر، فليست أخلاقا بل ثقافة ذكورية عفنة ومتخلفة، للمرأة الحرية في لبس ما تشاء، وفي رفض تعدد الزوجات لزوجها، وفي السفر دون وصاية من الرجل، وفي فعل كل ما يفعله الرجال، الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة لا تُميز بين البشر".

لا يدرك الغالبية أنه في أزمان غابرة عندما كانت #المرأة تتحكم في المجتمع وتصنع الدين بل وكانت أسماء الآلهة أنثوية كانت #النساء يتزوجن بأكثر من رجل وبنفس الحجج والمنطق الذي تروجه العقلية الذكورية اليوم، وعندما انقلب الذكر وسيطر على المجتمع غير أسماء الآلهة وعكس مفهوم التعدد لصالحه. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 8, 2020

وأثارت تغريدة البخيتي جدلا واسعا، إذ قال ناشطون إنها تأتي بعكس الفطرة السليمة للنساء، سواء كن مسلمات أم لا، وأوضح مغردون أن طبيعة المرأة تميل نحو الاستقرار مع شريك حياة واحد.

يذكر أن علي البخيتي انضم لجماعة أنصار الله "الحوثيون" عام 2008، وعين عام 2011 عضوا في لجنة الحوار الوطني وناطقا باسم الجماعة، واستقال منها عام 2015 وغادر إلى الأردن. وهو شقيق القيادي الحوثي محمد البخيتي.

المصدر: RT