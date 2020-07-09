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السلطات العراقية تسمح للمواطنين بالسفر إلى الخارج بـ"شروط"

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تسمح للمواطنين بالسفر إلى الخارج بـ
Reuters Khalid al-Mousily
منطقة مراقبة الجوازات في مطار بغداد الدولي
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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، السماح للعراقيين كافة بالسفر إلى الخارج وفق "شروط".

وأظهرت وثيقة صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، توجيها بـ"السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج العراق على أن يؤخذ منهم التعهد بالحجر المنزلي (14 يوما) عند العودة، بعد إجراء الفحص السريري والمختبري في المنفذ الحدودي".

ووجهت الوثيقة بإجراء الفحص السريري للعراقيين الوافدين جميعهم، فضلا عن الفحص السريع.

المصدر: RT

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