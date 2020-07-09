مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، إن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الرجل من قرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه وصل لمستشفى في سلفيت في حالة حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص في رقبته.

وقال عبد الله كميل محافظ سلفيت "استشهد الشاب ابراهيم مصطفى أبو يعقوب، من قرية كفل حارس، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وأضاف قائلا "إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله دون أدنى مبرر فإنني أعتبر هذه الجريمة حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي.

الى رحمة الله يا شهيد تشكوا إلى الله الخدلان



الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب (33 عامًا)، والذي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية كفل حارس بسلفيت، الليلة. pic.twitter.com/yyYhKvqF09 — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) July 9, 2020

#صور: لحظة إصابة الشاب إبراهيم أبو يعقوب (33) عاماً برصاص الاحتلال في رقبته، ونقله إلى المستشفى قبيل إستشهاده، في قرية كفل حارس بسلفيت، قبل قليل pic.twitter.com/Fvri0ErFyu — شبكة عين الإعلامية (@aeinnews) July 9, 2020

دماء الشهداء ستكون لعنة على صهيانة



جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب (33) عاماً الذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية كفل حارس شمال سلفيت. pic.twitter.com/MmCDn0nyNM — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) July 9, 2020

المصدر: رويترز