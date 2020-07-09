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مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (صور + فيديو)
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، إن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الرجل من قرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه وصل لمستشفى في سلفيت في حالة حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص في رقبته.

وقال عبد الله كميل محافظ سلفيت "استشهد الشاب ابراهيم مصطفى أبو يعقوب، من قرية كفل حارس، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وأضاف قائلا "إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله دون أدنى مبرر فإنني أعتبر هذه الجريمة حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: رويترز

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