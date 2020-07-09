تسجيل 10 وفيات و38 إصابة جديدة بكورونا في أراضي سيطرة الحكومة اليمنية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تسجيل 10 وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة، في إحصائية جديدة نشرتها مساء اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10 حالات، بينها 7 في حضرموت و1 في تعز و1 في لحج و1 في شبوة، ليصل العدد العام إلى مستوى 361 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية في اليمن بالتالي ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت يوم 6 يوليو 7 حالات، وفي 7 يوليو 3 متوفين، وفي 8 يوليو أيضا 3 حالات.

كما ذكرت اللجنة أنها رصدت 38 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 23 في حضرموت و10 في شبوة و3 في تعز و2 في لحج، لتبلغ الحصيلة العامة 1356 حالة.

ويشير هذا العدد إلى استمرار ارتفاع معدل الإصابات اليومية، حيث رصدت اللجنة يوم 6 يوليو 19 حالة، وفي 7 يوليو 13 إصابة، وفي 8 يوليو 21.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس بواقع 24 شخصا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 619.

المصدر: RT