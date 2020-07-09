مصر.. 53 وفاة و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة المصرية، مساء يوم الخميس، إنها سجلت 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة عدد المصابين بـ 950 حالة جديدة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

والإحصاءات الأخيرة مؤشر على تراجع في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد واستقرار نسبي في عدد الإصابات بالفيروس.

جدير بالذكر أن مصر سجلت يوم الأربعاء 1025 إصابة و75 حالة وفاة، فيما سجلت يوم الثلاثاء 1057 إصابة بكورونا و67 حالة وفاة.

المصدر: RT