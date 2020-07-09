حمدوك: التعديل الوزاري يأتي استجابة للمتغيرات المتسارعة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه اتخذ قرار التعديل الوزاري، بعد تقييم شامل ودقيق، وسعيا نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات المتسارعة.

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وقال حمدوك في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، الخميس، إن "الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخطى موحدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل: حرية، سلام وعدالة".

وأشار إلى أن التعديل الوزاري يأتي اليوم استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وتابع حمدوك قائلا، إن "التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري، ومن جانبنا سيستمر وسيتواصل هذا التقييم والتدقيق حرصا على تطوير ما نقدمه في سبيل خدمة هذا الشعب، وتحقيق أهداف الثورة والوفاء العملي لدماء وتضحيات الشهداء".

وأضاف: "أود أن أعبر بوضوح، عن شكري وتقديري لزميلاتي وزملائي الوزراء الذين تصدوا لمسؤولية كبيرة، والذين دونوا أسمائهم على صفحات التاريخ نماذجاً للهمة والتفاني وعفة اليد واللسان، بعد أن لعبوا أدوارا مهمة وكبيرة في محاولة لإصلاح تركة الفساد وسوء الإدارة التي خلفها النظام المخلوع".

وأكد أن "عهدنا معكم التقدم بثبات مهما واجهتنا العثرات ولن نقبل بالرجوع إلى الوراء، بل سنمضي قدما في درب البناء والتعمير، ولتشييد صرح سودان ثورة العزة والكرامة والعدالة والسلام، بناء قويا ومتينا يليق بشعبنا وبتضحياته ومن أجل رخاءه وأمنه واستقراره".

المصدر: RT