مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي يعمل على توفير الإمكانيات لاستئناف الرحلات الجوية قريبا

كشف مصدر مسؤول في مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، عن توجه لاستئناف الرحلات الجوية، مؤكدا على الاستعدادات لافتتاح خطوط جوية جديدة على عدة دول أوروبية وعربية.

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور الفرجاني، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "عقدنا اجتماعا مع وزارة الصحة بخصوص توفير جهاز بي سي آر، وقمنا بتجهيز مكان له داخل المطار وسيكون متوفرا خلال أيام معدودة، كذلك وفرنا 30 جهاز تعقيم يدوي في صالة الركاب والإدارات وتوفير كراسي للمسافرين لصالة الركاب بالإضافة إلى توفير أجهزة الإلكترونية والكشف على أمل أن يفتح المطار في أقرب وقت ممكن"​​​.

وحول المشاورات بين إدارة المطار ومصلحة الطيران المدني في ليبيا عن قرب افتتاح المطار واستئناف الرحلات قال: "عقد مدير عام مطار بنينا الدولي مع رؤساء الأجهزة الأمنية لوضع الترتيبات الأولية، كل جهاز أمني يقف على استعداده على نواقصه بحيث نحن متوقعين في أي لحظة يتم فتح المطار خاصة وأن دول الجوار فتحت مطارات أمام رحلاتها بشكل تدريجي مثال مصر وتونس فنحن من الممكن أن نفتتح أيضاً خلال القريب العاجل".

وتابع: "نتوقع مبدئيا أن يتم استئناف الرحلات الداخلية بين المدن الليبية بالإضافة إلى رحلات موظفي الحقول النفطية خلال أسبوعين من الآن وتظل توقعات ولا يوجد تأكيد حولها" أما بالنسبة للرحلات الدولية فإنها مربوطة بمصلحة الطيران المدني وهي من تعطي الأذن لجميع الدول أن مطارنا مفتوح أمام رحلات الخارجية.

وذكر أن "أكثر الجهات التي تضغط علينا لفتح المجال الجوي الداخلي هي شركة الخليج العربي للنفط باعتبار أنها لديها حقول في الجنوب الليبي ولديها مستخدمين وهي أكثر الجهات التي تطالب بهذا والحقيقة شركة الخليج العربي للنفط قاموا بتقديم المساعدات للمطار بتوفير سيارات مطافي وأجهزة الإطفاء ومعدات السلامة على أمل أن يفتح المطار حتى يسهل عملية نقل وحركة مستخدمي الحقول التابعين للشركة".

وتابع "عند افتتاح المجال الجوي وفتح المطار ستكون هناك خطوط رحلات جديدة ستفتح دوليا سواء على دول أوروبية أو عربية أخرى.. نتوقع افتتاح الرحلات الأوروبية كمالطا و اليونان والعربية الإمارات وربما إذ تحسنت الأوضاع بيننا وبين الحكومة التركية سيفتح خط اسطنبول مجددا".

وأوضح أن "مالطا واليونان والإمارات العربية المتحدة لديهم الرغبة في فتح خطوط وجسر جوي مع مطار بنينا، لكن لديهم بعض المعايير وشروط نحن حاليا نقوم بمعالجة هذه المعايير التي طلبت من ضمنها خاصة بالأمن والشق الفني".



وأضاف: "لدينا مصر للطيران والخطوط التونسية والخطوط الملكية الأردنية كذلك طيران الإمارات جميعهم قدموا طلبات ولكن مشروطة بشروط معينة خاصة بنظام الأمن والسلامة هم لديهم شروط معينة بهذا الصدد تقريبا في حدود 20 أو 23 نقطة ملاحظة على مطار بنينا الدولي".

المصدر: سبوتنيك