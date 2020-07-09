 
مباشر
عاجل
الجيش المصري يعلن تنفيذ مناورة "سرية صاعقة" لـ" القضاء على مرتزقة" على الحدود مع ليبيا

بعد جدل.. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 66 إصابة بكورونا وليس 173

أخبار العالم العربي

بعد جدل.. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 66 إصابة بكورونا وليس 173
Reuters MOHAMED AZAKIR
مستشفى بيروت الحكومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa0f

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي من أعلى النسب التي تم تسجيلها في لبنان، وذلك بعد جدل أثير مع انتشار معلومات عن تسجيل 173 إصابة بالفيروس.

إقرأ المزيد
تضارب في إحصائية كورونا في لبنان
تضارب في إحصائية كورونا في لبنان

وقالت الوزارة في رسم بياني نشرته عبر "تويتر" إنها سجلت 44 إصابة محلية، و22 إصابة لوافدين إلى البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2011 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن 38 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 10 إصابات في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن العدد استقر عند 36.

ولفتت الوزارة إلى أن 1368 إصابة تماثلت للشفاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا