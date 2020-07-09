بعد جدل.. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 66 إصابة بكورونا وليس 173

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي من أعلى النسب التي تم تسجيلها في لبنان، وذلك بعد جدل أثير مع انتشار معلومات عن تسجيل 173 إصابة بالفيروس.

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وقالت الوزارة في رسم بياني نشرته عبر "تويتر" إنها سجلت 44 إصابة محلية، و22 إصابة لوافدين إلى البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2011 إصابة.

pic.twitter.com/P5JloazEy8 — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) July 9, 2020

ولفتت الوزارة إلى أن 38 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 10 إصابات في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن العدد استقر عند 36.

ولفتت الوزارة إلى أن 1368 إصابة تماثلت للشفاء.

المصدر: RT