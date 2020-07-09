إعلامي مصري يوجه رسالة لرئيس وزراء إثيوبيا بكوب مياه على الهواء

أقدم الإعلامي المصري، أحمد موسى، على تصرف على الهواء من خلال كوب مياه أثناء تقديم حلقة برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد.

وقال موسى خلال برنامجه أثناء شربه من كوب المياه إن وزير خارجية أثيوبيا أعلن اليوم أنه لا داع للقلق بشأن المياه، وقال أيضا "إحنا شغالين ومحدش هيعطش"، حيث رد موسى قائلا: "الكلام ده بيستفزني سواء منه أو رئيس الوزراء الاثيوبي، اللي هو هعطشك وإن إحنا محدش يقدر يعطشنا".

وتناول موسى كوب الماء على الهواء، مرددا: "أنا بشرب ماء ومحدش يقدر يعطشني أو يمنع الماء عن الشعب المصري إن شاء الله، وأقسم بالله أحنا مش قلقانين على الإطلاق".

المصدر: صدى البلد