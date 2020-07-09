 
مباشر

السعودية.. 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

السعودية.. 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9z6

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و41 حالة وفاة .

إقرأ المزيد
السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر
السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس: "تم تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 223327، من بينها 60131 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 161096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة".

وأضافت وزارة الصحة أنه بالإمكان العيش مع جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية بحذر، لافتة إلى أن الفترة الزمنية لزوال الجائحة غير معلومة حتى الآن، وأن الاستهتار بوجود كورونا يساهم في نقل العدوى.

وأوضحت الوزارة أن الرذاذ أحد طرق الانتقال الرئيسية للعدوى بالفيروس.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس منذ أكثر من شهر، برصد 3036 إصابة جديدة، مقارنة مع 3392 إصابة الثلاثاء.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا