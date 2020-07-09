إسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا بينهم قيادات من حماس

قال نادي الأسير الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القوات الإسرائيلية اعتقلت‭‭‬‬ فجر اليوم الخميس 18 فلسطينيا، بينهم قيادات في الحركة من الضفة الغربية.

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وأضاف النادي في بيان: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 18 مواطنا بينهم أسرى سابقون، وطالبة في جامعة بيرزيت".

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان: "إن عملية اعتقال القياديين في حركة حماس، جمال الطويل وحسين أبو كويك، من رام الله، هي محاولة من الاحتلال للتأثير على مسار العمل الوطني المشترك، الذي يهدف إلى مواجهة الاحتلال ومشروعه في الضم والتوسع".

وأضافت حماس: "الرد على عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشخصيات المؤثرة في شعبنا، هو مزيد من العمل الوطني المشترك القائم على الوحدة ومواجهة الاحتلال، والانخراط في حالة وطنية شعبية ترفع شعار الحرية والوطن المستقل".

وبرزت في الأيام الأخيرة بوادر للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لإنهاء 13 عاما من الانقسام، تمثلت في عقد مؤتمر صحفي مشترك لجبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الموجود في رام الله، وصالح العاروي، نائب رئيس حركة حماس الموجود في لبنان، بثه التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، في حدث نادر منذ سنوات.

ولم يصدر حتى الآن بيان من الجيش الإسرائيلي حول الاعتقالات الجديدة.

المصدر: رويترز