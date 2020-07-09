اندلاع حريق كبير وسط العاصمة العراقية بغداد (فيديو)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق كبير وسط العاصمة العراقية بغداد نشب في مخزن للأصباغ والمواد الانشائية.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: "تمكنت 10 فرق في الدفاع المدني من السيطرة واخماد حريق كبير اندلع داخل مخزن مشيد من صفائح الچينكو لخزن الأصباغ والمواد الانشائية تقدر مساحته بـ 1000 متر مربع تجاوره العديد من الابنية التجارية والمصرفية، في ساحة الفردوس بمنطقة الكرادة".

وأضافت: "بذلت فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة جهوداً كبيرة من أجل تطويق النيران وابعاد خطرها عن الابنية المجاورة، من ضمنها مصرف قريب من موقع الحريق، حتى تمكنت من تنفيذ الاقتحام المباشر بأسناد عجلة السلم التي صبت كميات كبيرة من مادة الفوم المخلوط بالماء من اجل اخماد الأصباغ المشتعلة".

وأشارت المديرية إلى "عدم تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مبينة أنه "تم على اثر ذلك فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بعد استدعاء خبير الادلة الجنائية".

المصدر: RT