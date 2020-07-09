سياسي مصري: تركيا تريد نقل المعارك من سوريا إلى حدود مصر وتطويقها

قال السياسي المصري مصطفى الفقي إن تركيا تريد نقل جزء من معاركها على الحدود السورية إلى ليبيا لتطويق مصر.

وتابع في تصريحات صحفية أن:"قضايا المنطقة ملتهبة" بسبب سد النهضة الإثيوبي والأزمة الليبية.

وأضاف الفقي أن إعلان القاهرة بشأن الحل في ليبيا "أبدى النية الطيبة".

وحول سد النهضة، أكد الفقي: "أننا لسنا ضد نهضة إثيوبيا ولكننا ضد الظلم الذي تتعرض له مصر"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تمكنت من تسميم الأجواء ونشر الفتنة من خلال إقناع عدد من دول العالم أن السد يهدف إلى تخليص الشعب الإثيوبي من الوضع الاقتصادي المتردي، وهو غير صحيح، فما تفعله إثيوبيا هو تنفيذ لأجندة معدة سلفا منذ عشر سنوات، مستغلة الأوضاع غير المستقرة في مصر قبل ثورة الثلاثين من يونيو".

ورأى الفقي أن أزمة السد الإثيوبي لن تحل إقليميا ولكن يمكن حلها على المستوى الدولي عبر تدخل دول كبرى فاعلة لديها أدوات ضغط على الجانب الإثيوبي.

المصدر: أخبار اليوم