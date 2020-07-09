خبير: صور ملء سد النهضة تمنح أملا في حل مع أثيوبيا

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ RT إن روسيا قدمت عرضا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي للمرة الثانية بعد رؤيتها لتعثر الاتحاد الإفريقي.

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وأضاف شراقي أن هذا العرض يأتي بعد الأول الذي قدم على هامش قمة "روسيا - إفريقيا" فى سوتشي 24 أكتوبر الماضي، إلا أن أمريكا عرضت استضافة المفاوضات فى واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي، والتي انتهت بانسحاب إثيوبيا يوم توقيع الاتفاق الذي صاغته أمريكا بالاستعانة بخبراء من البنك الدولى بتوصية من الدول الثلاث، وذلك بنهاية فبراير 2020، وكانت هذه نهاية الجولة الخامسة من عمر المفاوضات الممتدة لأكثر من 9 سنوات.

وأشار شراقي إلى أن الصور الفضائية الأخيرة تؤكد عدم البدء فى ملء سد النهضة، ويظل الوضع هو سقوط الأمطار ومرور المياه من البوابات الأربع لسد النهضة، دون تخزين حتى الآن، وهذا يتطابق مع التصريحات الإثيوبية بأن الملء سوف يتم خلال موسم الأمطار الذي يمتد حتى أكتوبر القادم، مما يعطى أملا في الوصول إلى حل عن طريق المفاوضات.

ناصر حاتم

المصدر: RT