سوريا.. قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في حلب

توفي مواطن وجرح آخرون نتيجة انهيار مبنى سكني هذا اليوم في حي كرم القاطرجي بمدينة حلب السورية.

وانهار البناء المؤلف من طابقين بالكامل، اليوم الخميس، أثناء عملية إعادة ترميمه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة أشخاص وصلوا إلى مشفى الرازي بعد تعرضهم لجروح متفاوتة، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض، وأن العمل جار على إنقاذهم.

يذكر أن المدينة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة المعارك في السنوات الماضية، تشهد حالات متكررة لحوادث انهيار الأبنية المتضررة فيها، والتي عاد إليها مالكوها، وسكنوها رغم الخطورة التي تشكلها على حياتهم، في ظل الارتفاع الكبير والمتسارع بأسعار العقارات.

المصدر: RT