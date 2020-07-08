واشنطن تحث مجلس الأمن على رفض مشروع القرار الروسي حول سوريا

دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت كرافت في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إنه "الخير ضد الشر والصحيح ضد الخاطئ، ومن الصحيح التصويت ضد النص الروسي"، مضيفة أنه "من الصحيح العمل من أجل أن يكون هناك معبران مفتوحان على الحدود".

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ويأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين يوم الثلاثاء حق الفيتو ضد مشروع قرار حول تمديد عمل معبرين لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

وقالت روسيا إنها ستقدم مشروع قرار جديدا، ينص على إبقاء معبر واحد على الحدود.

وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: رويترز