جدل في برلمان بنغلاديش حول اعتقال الكويت نائبا بنغاليا يحمل جنسيتها

شهد برلمان بنغلاديش ضجة كبيرة، خلال جلسة خاصة عقدت أمس وحضرتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وحدث ذلك عندما قال أحد النواب إن لديه معلومات تفيد بأن الكويت قد ألقت القبض على نائب بنغالي باعتباره "أحد مواطنيها"، وأن ذلك يعني أن النائب يحمل الجنسية الكويتية إلى جانب جنسيته البنغالية الأصلية.

وردا على ما أثاره ذلك النائب، قالت الشيخة حسينة خلال الجلسة: "لا أعلم يقينا حتى الآن إذا كان (النائب الموقوف) يحمل الجنسية الكويتية أم لا، لكن في حال ثبوت أنه يحملها فمقعده سيصبح شاغرا، لأن القانون لا يسمح لنواب البرلمان البنغلاديشي بازدواج الجنسية".

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ونقلت تقارير صحافية عن وزير الخارجية البنغالي أي. كي. عبد المؤمن قوله إنه "لن تكون هناك أي محاولات من جانب حكومة بلاده لاستثناء سفير دكا في الكويت من المساءلة إذا قررت الكويت توجيه أي اتهامات جنائية إليه في إطار قضية النائب البرلماني الموقوف لمواجهة سلسلة اتهامات من بينها الاتجار بالبشر وتقديم رشاوى".

وتابع الوزير: "فترة تعيين السفير أبو الكلام، ستنتهي خلال الشهر الجاري وسيعود إلى بنغلاديش، وقد انتهينا من إجراءات اختيار السفير الذي سيخلفه لدى الكويت".

المصدر: alraimedia.com