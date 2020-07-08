المسماري: المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء، إن المعركة الحقيقية في بلاده بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأن هناك حشودا عسكرية للميليشيات تستعد للهجوم على مناطق في غرب البلاد.

وأضاف المسماري أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل ووتقوم بإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي.

وأوضح أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا.

وأكد أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة.

المصدر: RT + وكالات