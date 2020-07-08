قطر تستأنف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت

قرر مجلس الوزراء القطري استئناف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء قرار إغلاقها الذي كان معمولا به منذ مارس في إطار جهود الحد من انتشار كورونا.

مجلس الوزراء يقرر إلغاء قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2020. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2020

وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري عيسى النعيمي في تصريح صحفي، إن القرار الجديد سيعمل به اعتبارا من يوم الخميس 9 يوليو.

وأضاف النعيمي أن مجلس الوزراء استمع إلى الشرح الذي قدمته وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار الفيروس، قبل اتخاذ القرار.

وأكد النعيمي استمرار العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية