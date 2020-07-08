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قطر تستأنف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت

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قطر تستأنف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت
Reuters
قطر تستأنف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت
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قرر مجلس الوزراء القطري استئناف عمل المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء قرار إغلاقها الذي كان معمولا به منذ مارس في إطار جهود الحد من انتشار كورونا.

وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري عيسى النعيمي في تصريح صحفي، إن القرار الجديد سيعمل به اعتبارا من يوم الخميس 9 يوليو.

وأضاف النعيمي أن مجلس الوزراء استمع إلى الشرح الذي قدمته وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار الفيروس، قبل اتخاذ القرار.

وأكد النعيمي استمرار العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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