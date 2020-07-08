موسكو: حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لم تبد استعدادا للدخول في الحوار

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الوضع في ليبيا مستمر بالتدهور، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية لم تبد استعدادا للدخول في الحوار حول التسوية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن "الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا تستمر بالتدهور. وإن حكومة الوفاق الوطني، التي تمكنت بدعم خارجي ملموس من التصدي لـ "الجيش الوطني الليبي"، لم تبد استعدادا للحوار".

ودعا المندوب الروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للإسراع إلى تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا.

وقال بهذا الصدد إن "منصب المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا لا يزال شاغرا منذ 4 أشهر، وهذا يقوض الجهود الرامية إلى التسوية السلمية في ليبيا".

وأضاف أن موسكو ترى من المنطقي اختيار شخصية إفريقية لهذا المنصب. وأردف: "ندعو الأمين العام لاتخاذ خطوات حازمة لتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا، ونحن لا نرى أسبابا موضوعية لتأجيل تعيينه".

يتبع...