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الجزائر.. إصابات كورونا تتجاوز 17 ألفا والوفيات تلامس الألف

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الجزائر.. إصابات كورونا تتجاوز 17 ألفا والوفيات تلامس الألف
Reuters
مستشفى في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ475 يوم أمس، ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة مقارنة بـ9 لليوم السابق.

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وقال المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا ارتفع بالبلاد إلى 17348 ووصل عدد الوفيات إلى 968.

ولفت فورار إلى أن هناك 235 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12329 حالة، فيما يقبع 52 شخصا في العناية المركزة.

ولفت فورار إلى أن 39 ولاية جزائرية سجلت إصابات جديدة في حين 9 ولايات لم تسجل أي إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: النهار

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