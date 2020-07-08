السودان يتجاوز حاجز الـ10 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10084 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة في موجزها اليومي، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس في عموم البلاد ليبلغ إجمالي الحالات 6436 وفاة.

وأشارت إلى تعافي 40 مصابا من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 5074 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاضا في أعداد المصابين اليومي في السودان، حيث أعلن أمس الثلاثاء عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

المصدر: RT