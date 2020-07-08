 
مباشر

السودان يتجاوز حاجز الـ10 آلاف إصابة بكورونا

أخبار العالم العربي

السودان يتجاوز حاجز الـ10 آلاف إصابة بكورونا
AFP
الإجراءات الصحية في السودان - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9qu

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10084 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة في موجزها اليومي، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس في عموم البلاد ليبلغ إجمالي الحالات 6436 وفاة.

وأشارت إلى تعافي 40 مصابا من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 5074 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاضا في أعداد المصابين اليومي في السودان، حيث أعلن أمس الثلاثاء عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

السودان يتجاوز حاجز الـ10 آلاف إصابة بكوروناالموجز اليومي لوزارة الصحة السودانية الخاص بكورونا

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا