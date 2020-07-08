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بوتين يبحث مع عباس ملفات التسوية الشرق أوسطية

أخبار العالم العربي

بوتين يبحث مع عباس ملفات التسوية الشرق أوسطية
Reuters Yuri Kochetkov/Pool
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ملفات التسوية الشرق أوسطية، وشدد على أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية.

وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني إنه خلال المكالمة التي بادر بها الجانب الفلسطيني، تم تبادل مستفيض لوجهات النظر، وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت المؤيد لإيجاد حل عادل وطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لأسس القانون الدولي، وأشار في هذا السياق بشكل خاص إلى أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية.

كما بحث الطرفان مسائل التعاون الروسي الفلسطيني أخذا في الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب اجتماع الزعيمين في بيت لحم في يناير الماضي. واتفق الطرفان أيضا على مواصلة التنسيق في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، هنأ الزعيم الفلسطيني الرئيس بوتين والشعب الروسي بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على النازية وبالنجاح الذي حققه التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا.

المصدر: موقع الكرملين

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