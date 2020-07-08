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مراسلنا: نجاة مستشار الرئيس اليمني من محاولة لاغتياله

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مراسلنا: نجاة مستشار الرئيس اليمني من محاولة لاغتياله
Reuters / @Abdulazizjupari
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومستشاره عبد العزيز جباري
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أفاد مراسلنا في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعرض لانفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي يقيم به بمدينة مأرب.

وأضاف مراسل RT أن اثنين من مرافقي عبد العزيز جباري أصيبا في الانفجار.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من قدوم جباري إلى مأرب من العاصمة السعودية الرياض، قبل البت في مسألة تعيين رئيس الحكومة اليمنية.

المصدر: RT

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