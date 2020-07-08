مراسلنا: نجاة مستشار الرئيس اليمني من محاولة لاغتياله

أفاد مراسلنا في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعرض لانفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي يقيم به بمدينة مأرب.

وأضاف مراسل RT أن اثنين من مرافقي عبد العزيز جباري أصيبا في الانفجار.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من قدوم جباري إلى مأرب من العاصمة السعودية الرياض، قبل البت في مسألة تعيين رئيس الحكومة اليمنية.

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في مأرب قبل قليل #تفجير_عبوة_ناسفة

يستهدف موكب #مستشار_رئيس_الجمهورية

عضو مجلس النواب #عبدالعزيز_جباري

وحسب المعلومات فإنه لم يصب أحد بأذى ولله الحمد

أعمال الخلايا الحوثية النائمة pic.twitter.com/Zy2O6Jfo6F — الشيخ جمال المعمري (@gamalmaamari) July 8, 2020

المصدر: RT