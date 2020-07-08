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عون التقى مسؤولا عسكريا أمريكيا: لتطوير التعاون العسكري بين البلدين

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عون التقى مسؤولا عسكريا أمريكيا: لتطوير التعاون العسكري بين البلدين
@LBpresidency
عون التقى ماكنزي
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أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني.

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من جهته، شدد عون على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى لبنان، أن الجنرال ماكنزي، أجرى زيارة ليوم واحد إلى لبنان اجتمع خلالها بالرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، مشددا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.

وبحسب بيان السفارة، فقد رافق الجنرال ماكنزي مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.

وشملت هذه الزيارة ليوم واحد إلى لبنان لقاءات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأمريكية، ومحطة قصيرة عند النصب التذكاري تكريما لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم.

وكان عدد من المحتجين يرفعون رايات "حزب الله" اللبناني، تظاهروا صباح اليوم على طريق المطار احتجاجا على زيارة المسؤول العسكري الأمريكي إلى لبنان.

المصدر: RT

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