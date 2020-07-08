مصر تؤكد ضرورة وضع خطة للمشروعات الهامة بين روسيا وإفريقيا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه من الضروري وضع خطة مفصلة للتعاون بين روسيا وإفريقيا تتضمن قائمة بأهم البرامج والمشروعات التي تحقق المصالح المشتركة.

إقرأ المزيد

وقال شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الإفريقي وروسيا في إطار متابعة نتائج قمة "إفريقيا – روسيا" الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، إن انعقاد هذا الاجتماع يبرهن على التزام إفريقيا وروسيا بالانخراط بفاعلية في إطار مشترك للتعاون على نحو يحقق تطلعات شعوبهما.

وأكد على وضع خطة مفصلة للتعاون بين الجانبين تتضمن قائمة بأهم البرامج والمشروعات التي تحقق المصالح المشتركة، وذلك وفقا للأولويات الوطنية وأولويات القارة الإفريقية على النحو المنصوص عليه في أجندة إفريقيا للتنمية 2063، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة لجائحة كورونا.

وأشار شكري خلال الاجتماع إلى دعم مصر الكامل لمسار التعاون الذي يجمع إفريقيا وروسيا، وكذلك بالعمل على التحضير الناجح لقمة "إفريقيا – روسيا" المقبلة المقرر انعقادها خلال عام 2022.

المصدر: RT