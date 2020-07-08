الحريري يؤكد أنه لن يرأس قريبا حكومة لبنانية جديدة

أكد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، أنه لا يسعى للعودة إلى رئاسة الحكومة، منتقدا عمل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب.

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وقال الحريري في تصريح صحافي إن "لبنان في أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية كبيرة"، داعيا إلى التكاتف للخروج من الأزمة، مناشدا الجميع "عدم الالتفات إلى أحداث الإقليم".

وانتقد الحريري الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحالية، وقال: "للأسف الجورة كبرت مع هذه الحكومة"، مضيفا أن "أي رئيس حكومة يجب أن تكون لديه الإمكانية للعمل وهذه الإمكانية تحتاج إلى عوامل عدة منها وجود خبراء في الوزارات"، وختم مؤكدا أنه "لو طبقت الإصلاحات التي طرحتها حكومته لكان تحسن الوضع في البلد".

ولفت الحريري إلى أنه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يعارضون الحكومة لكن كل على طريقته، وقال: "أنا على تنسيق دائم مع جنبلاط أما جعجع فقد حصل اتصال معه"، وختم قائلا: "لن تروني قريبا في السراي الحكومي".

واستقال الحريري في 29 أكتوبر من العام الماضي إثر احتجاجات شعبية على خلفية سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وطرح الحريري ورقة إصلاحية من 21 بندا قبيل استقالته، لكنها لم تلق تجاوبا من المحتجين الذين كثفوا احتجاجاتهم المناهضة لكل السياسيين والمنظومة السياسية في لبنان.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، وقد انهارت قيمة عملته بأكثر من 80% خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية